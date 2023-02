Die Frage aller Fragen beim "Bauer sucht Frau"-Finale

Willst du mich ...?

Seit der Hofwoche schweben der Kärntner Helmut (48) und seine Petra (42) auf Wolke sieben. Das Traumpaar der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" ist auch bei den Eventfolgen in Ellmau so verliebt wie am ersten Tag und zum großen Staffelfinale hat sich Helmut eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Der ehemalige Tenor schreibt für seine Herzensdame ein Liebeslied, das er ihr vor allen Bäuerinnen, Hofdamen und Hofherren vor romantischer Kulisse am Fuße des Wilden Kaisers vorträgt. Doch das ist nicht die einzige Überraschung an diesem Abend, denn er geht vor seiner Petra tatsächlich auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen. Helmut ist sich ganz sicher: "Das geht nur in dieser Zeit, wenn man spürt, dass es wahre Liebe ist." Wie wird die Kärntnerin auf diesen romantischen Antrag vor versammelter Bauer-sucht-Frau-Familie reagieren? Die Antwort darauf gibt es im Staffelfinale am Mittwoch um 20.15 Uhr bei ATV