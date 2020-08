Die dritte Staffel von "Walking on Sunshine" wird derzeit gedreht

Seit Montag entsteht in Wien, Niederösterreich und im Burgenland die dritte Staffel der ORF-Serie „Walking on Sunshine“. Die Dreharbeiten zu den ersten fünf Folgen dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober, die weiteren fünf Folgen entstehen im Frühjahr 2021. Regie führt Chris Raiber, die Drehbücher stammen wieder von Mischa Zickler. Noch 2021 soll die dritte Staffel in ORF 1 zu sehen sein.

Prominente Auftritte

Neben Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl sind in der neuen Staffel der Dramedy-Serie erneut u. a. Selina Graf, Tanja Raunig, Harald Windisch, Simon Hatzl und Nicole Beutler zu sehen. Verstärkung bekommt die Wetterredaktion von Maya Unger und Ferdinand Seebacher, Cameo-Auftritte haben u. a. Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Gerda Rogers, Helmi, Barbara Karlich, Marcus Wadsak, Christoph Feurstein und Rainer Pariasek.

Madani als Generaldirektorin

Abteilungsleiterin Tilia Konstantin (Madani) ist in der dritten Staffel der von der Dor Film hergestellten ORF-Produktion zur Generaldirektorin des ORF aufgestiegen, ihre Tochter Conny (Selina Graf) zur Wetterchefin. Und die neue Frau (Daniela Kong) von Tilias Ex-Mann (Harald Windisch) ist Bundeskanzlerin.