Deutschland: Debatte über geplante Rundfunkreform

Wer auf Instagram der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ folgt, hat in den vergangenen Tagen des Öfteren schwarzgesehen. Oder besser gesagt: Er hat ein schwarzen Bild gesehen, auf dem „Was ist hier los?“ steht. Es sind Beiträge des offiziellen Accounts der "Tagesschau" . Während das Profil sonst die aktuellen Nachrichten aufbereitet, sind einige von ihnen seit Mittwoch hinter den schwarzen Vierecken versteckt, der Begleittext unleserlich gemacht. Viele Social-Media-Nutzer fragen sich deshalb: Was ist hier los?

Das "Verbot der Presseähnlichkeit" soll regeln, wie viel Text öffentlich-rechtliche Sender online veröffentlichen dürfen. Eine ähnliche Debatte gab es auch in Österreich im Rahmen der Digitalnovelle des ORF-Gesetzes (lesen Sie an dieser Stelle mehr dazu). Während in Österreich der ORF immer noch auf ORF.at Texte veröffentlichen darf (maximal 350 Textbeiträge pro Woche) ist es in Deutschland, also öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland generell verboten, Texte auf den eigenen Websites zu veröffentlichen, die keinen konkreten Bezug zu einer Sendung haben. Das Gesetz soll nun auch auf Social-Media-Kanäle ausgedehnt werden. Lediglich Eilmeldungen sollen auch weiterhin erlaubt sein.

Neben dem "Verbot der Presseähnlichkeit" sollen mindestens 16 Radiosender der ARD gestrichen werden, möglicherweise außerdem vier der zehn Spartenkanäle von ARD und ZDF. Die Pläne sehen vor, die Sender thematisch zusammenzulegen, sodass 3sat und ARTE, die Sender ZDFneo und One ebenso wie die Kanäle ARD alpha und ZDFinfo fusionieren könnten. Auch tagesschau24 und Phoenix sollen demnach künftig nicht mehr beide als eigenständige Kanäle bestehen bleiben. Geplant sind zum Beispiel die Streichung von kleineren TV-Sendern, eine Reduzierung der Radioprogramme der ARD-Häuser und eine Deckelung der Ausgaben für Sportrechte. Lediglich Kika und das Jugendangebot funk bleiben von der Reform unberührt.