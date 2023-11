Deutscher Journalist erhielt heimlich Geld aus Russland

Ende Januar 2022 etwa, kurz vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, war der Journalist zu Gast in der Polit-Talkshow "maischberger" in der ARD. Dort nannte er die Annahmen eines bevorstehenden Angriffs Russlands "Hysterie" und schloss einen Krieg aus.

Zu Gast im ORF

Auch in der ORF-Sendung "Im Zentrum" sorgte Seipel anlĂ€sslich ein Jahr Einmarsch Russlands mit seinen kremlfreundlichen EinschĂ€tzungen zu Putin und Co fĂŒr erhöhten Blutdruck bei Mitdiskutanten. Er sprach einen Verhandlungsvertrag vom Dezember 2021 an, der von den USA und der NATO abgelehnt worden sei und stellte die "UnabhĂ€ngigkeitserklĂ€rung" im russisch besetzten Donbass als freie Abstimmung dar. Die Antwort des ukrainischen Botschafters Vasyl Khymynets damals: "Sie haben wahrscheinlich zu viel Zeit mit Putin verbracht."

➀ Mehr lesen: Putin-Kenner in ORF-Talk: "Was kann ich fĂŒr russische SchulbĂŒcher?"