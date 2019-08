"Derry Girls" auf Netflix: Pubertät im Krisengebiet

Zeichen in Zeiten des Brexit

Auch die historische Rede von Bill Clinton von 1995 kommt in der zweiten Staffel vor, in der er die Bewohner der Insel zum Zusammenhalt aufgerufen hatte. Eine bewusste Entscheidung, wie Autorin Lisa McGee (sie wuchs selbst in Derry auf) kürzlich der New York Times erklärte. Als Zeichen in Zeiten des bevorstehenden Brexit – denn die Wiederrichtung einer Grenze zwischen Nordirland und Irland könnte, so fürchten viele, die alten Konflikte erneut befeuern.