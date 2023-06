"Der Wegscheider": KommAustria geht in die nächste Runde

Die Medienbehörde hatte in ihrem Bescheid beanstandet, dass in in Augenschein genommenen Sendungen "grob verzerrende Formulierungen und Darstellungen ohne ausreichendes Tatsachensubstrat durch den Moderator der Sendung Dr. Ferdinand Wegscheider verwendet wurden." Diese beschäftigten sich ausschließlich mit den Maßnahmen der Regierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dabei insbesondere mit der Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus. Red Bull vertrat die Auffassung, dass die Sendungen, weil als Satire ausgeschildert, nicht unter das Objektivitätsgebot des AMD-Gesetz fallen.