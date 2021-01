Der ultimative Film- und Fernsehguide zur US-Präsidentschaft

Beim gewaltsamen Sturm aufs Kapitol vor zwei Wochen wurden Erinnerungen an die bei Netflix abrufbare Serie „Designated Survivor“ wach. Darin wird der weltverbesserische Kiefer Sutherland zum Präsidenten, weil die gesamte Regierung bei einem Anschlag auf das demokratische Zentrum der USA ausgelöscht wird. Als „designierter Überlebender“ für den Fall des Falles war er in Sicherheit gebracht worden und findet sich an der Spitze eines zerstörten Landes wieder. Die Serie beginnt spannend, man muss aber zugegebenermaßen eine gehörige Portion Pathos vertragen können, will man sie genießen.