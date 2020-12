Der Spotify Jahresrückblick 2020

Österreich

Bereits zum zweiten Mal in Folge ist Capital Bra auf Platz 1 der meistgestreamten Künstler und Künstlerinnen in Österreich. Die Rapper RAF Camora und Bonez MC belegen Platz 2 und Platz 3 im Gesamtranking. RAF Camora lieferte mit “ZENIT RR” das meistgestreamte Album des Jahres auf Spotify in Österreich. Auf Platz 2 folgt “CB7” von Capital Bra. Samras Album “Jibrail & Iblis” findet sich auf Platz 3 wieder. The Weeknd landete mit dem weltweit erfolgreichsten Song des Jahres “Blinding Lights” auch in Österreich auf Platz 1. Auf Platz 2 folgen Imanbek und SAINt JHN mit ihrem Track “Roses - Imanbek Remix”, gefolgt von Apache 207 mit “Roller”. Billie Eilish ist in diesem Jahr die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify in Österreich, gefolgt von der Schweizer Rapperin Loredana und Ava Max auf Platz 2 und Platz 3.

Das Spotify Podcast-Jahr 2020 in Österreich

Mit ihrer unverwechselbaren Art und unterhaltsamen Geschichten sicherten sich Luca und Sandra mit ihrem Spotify Exclusive Podcast “Dick & Doof” Platz 1 der beliebtesten Podcasts auf Spotify. Auf Platz 2 folgen Jan Böhmermann und Olli Schulz mit dem Spotify Exclusive Podcast “Fest & Flauschig”, in dem sie mit einem fast täglichen Programm die Hörer und Hörerinnen durch den ersten Lockdown begleiteten. Platz 3 der beliebtesten Podcasts auf Spotify belegt “Gemischtes Hack” von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt.

Meistgestreamte KünstlerInnen in Österreich auf Spotify:

Capital Bra

RAF Camora

Bonez MC

Samra

Ufo361

Meistgestreamte Songs in Österreich auf Spotify:

“Blinding Lights” von The Weeknd

“Roses - Imanbek Remix” von Imanbek, SAINt JHN

“Roller” von Apache 207

“Dance Monkey” von Tones And I

“Breaking Me” von A7S, Topic

Meistgestreamte Alben in Österreich auf Spotify:

“ZENIT RR” von RAF Camora

“CB7” von Capital Bra

“Jibrail & Iblis” von Samra

“Platte” von Apache 207

“Treppenhaus” von Apache 207

Top Podcasts in Österreich auf Spotify:

Dick & Doof

Fest & Flauschig

Gemischtes Hack

Verbrechen

Thema des Tages