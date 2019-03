Der ORF macht sich "volksabstimmungsbereit"

In der Wahrnehmung gut abgeschnitten haben die Bereiche Regionales und faktenbasierte Berichterstattung, den Journalisten wurden Mut und Sympathie attestiert.

Nachholbedarf gebe es hingegen bei Unabhängigkeit, Objektivität und Glaubwürdigkeit, genauer gesagt beim Einfluss der Politik auf den ORF, bei der Trennung von Meinung und Kommentar sowie bei Transparenz und Fehlerkultur.

Mit dem ORF als Institution können sich die Österreicher weniger identifizieren als mit den einzelnen Sendern und Programmen, vor allem Ö3 sticht aber hier positiv hervor. Wer den ORF schwächen wolle, was "ja niemand will", so Wrabetz, würde bei Ö3 ansetzen.

Konkrete Maßnahmen

Rund 30 Prozent würden sich nicht mit dem ORF identifizieren, Ziel sei es, diese Zahl auf 20 zu senken. Konkrete Maßnahmen soll ein Projektteam erarbeiten, zu dem unter anderem die Channelmanager des ORF gehören werden. Ein Punkt sollen aber Investitionen in die Unterhaltung sein.

Für die Umsetzung der Maßnahmen rechne FehrAdvice-CEO Gerhard Fehr, der auch bei der Präsentation am Freitag anwesend war, mit einer Dauer von 12 bis 18 Monaten. Das sei laut Wrabetz auch zeitlich passend, wenn sich die Regierung in ein paar Jahren mit der Finanzierungsfrage beschäftigen werde: Aktuell würden die Gebühren nicht zur Diskussion stehen, sagte Wrabetz am Donnerstag nach dem Stiftungsrat.

FehrAdvice wurde von den aus Vorarlberg stamnmenden Brüdern Ernst und Gerhard Fehr gegründet, hat den Sitz in Schweiz und berät Firmen auf der Basis von Verhaltensökonomie.