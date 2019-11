Der Mann, der dem Burgtheater den Finger zeigte

Seit vielen Jahren spielt Fischer auch als Sergente Vianello an der Seite von Uwe Kockisch in den Brunetti-Krimis. Am 25. Dezember wird mit „Stille Wasser“ die letzte neue Folge in der ARD zu sehen sein. „ Donna Leon mochte die Filme nie“, schmunzelt er. „Aber man kann halt einen 350-Seiten-Roman nicht bis ins Detail in 90 Minuten nacherzählen.“

Fingerzeig des Schicksals

Begonnen hat Fischer am Theater. Auf die Ausbildung am Reinhardt-Seminar folgten Engagements an mehreren deutschen Häusern. Ab 1992 folgte das Burgtheater - eine Zeit, die ihn geprägt hat, aber anders als man denken möchte. " Manfred Karge hatte mich für eine sehr schöne Rolle in einem Jelinek-Stück nach Wien geholt - es war ein großer Erfolg. Als Karge wegging, bin ich im 130-Personen-Ensemble herum gehangen."