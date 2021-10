"Der eine Moment": Neue ORF-Serie über Augenblicke, die alles verändern

Eine unerwartete Diagnose, ein zufällig entdecktes Familiengeheimnis, ein dramatischer Unfall oder die passende Antwort im „Millionenshow“-Studio: Es können wenige Minuten sein, die ein ganzes Leben verändern.

Um genau solche Erlebnisse geht es im neuen Doku-Format „Der eine Moment“, moderiert von Lisa Gadenstätter. In der ersten Ausgabe (heute, Mittwoch, 21.10 Uhr, ORF1), die unter dem Titel „Glück“ steht, erzählt etwa Franz Viehböck, der erste und bislang einzige Österreicher im All, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er vom Weltraum aus auf die Erde geblickt hat. Juliane Diller überlebte als Einzige einen Flugzeugabsturz in Peru und erinnert sich, wie sie daraufhin tagelang durch den Dschungel irrte. Und Jennifer Teege, eine Schwarze Frau aus Deutschland, berichtet über den Moment, als sie mit 38 Jahren erfahren hat, dass ihr Großvater der berüchtigte KZ-Kommandant Amon Göth war.