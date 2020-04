Conchita Wurst gibt „The Masked Singer“-Gastspiel

Möglicherweise trifft Conchita schon am Dienstag, in der fünften Ausgabe von TMS, auf den sonst nur mehr im Hintergrund agierenden Entertainer. Noch immer vermuten ihn viele hinter des Maske des Faultiers. Konkurrenten im Kampf ums Finale sind auch noch der Wuschel, der Drache, der Hase und das Chamäleon. Wer weiterkommt bestimmen die Zuschauer in der ProSieben-App.