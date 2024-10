Christoph & Lollo: "Mit Kickl ist es so wie bei Ed Sheeran"

Lustig machen sich Christoph und Lollo auf der CD auch über Rituale bei Konzerten, etwa über die beliebte Stimmungsparole: „Wo sind die Hände?“ – Im gleichnamigen Song singen sie: „Dann weiß ich genau, wo die Hände sind. Die Hände hängen an den Handgelenken unten dran, also was soll die blöde Frage?“

Aber wie ist es erklärbar, dass sich diese Phrase so durchgesetzt hat? Sie schreiben "Alles gut" aufs Albumcover. In einer Zeit, in der Vieles nicht gut ist. Lorenz Pichler: Meine These: Aktive Realitätsverweigerung. Man redet sich die ganze Zeit ein, es ist alles gut, wenn man genau weiß, es ist nicht alles gut. Und alles, was man dagegen tun kann, ist, es sich einzureden, weil sonst müsste man sich ja mit der Welt beschäftigen und da würde man drauf kommen, es ist alles total beschissen. Christoph Drexler: Ich glaube, was mein Kollege sagt, wirkt ein bisschen überlegt, weil er eine Antwort auf die Frage gesucht hat, die wir jetzt ständig gestellt bekommen. Lorenz Pichler: Das stimmt überhaupt nicht. Das ist der Grund, warum ich den Titel wollt'. Christoph Drexler: Ich glaube, dieser Begriff kommt außerdem aus Deutschland, wie vieles aus dem Hiphop-Bereich. Dort ist es, glaube ich, ganz früh schon gesagt worden. Das schnappen dann halt die Kids auf und so kommt es dann in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ich glaube, ältere Leute sagen das eh kaum.

Geben die heutigen Skispringer eigentlich für diese Lieder etwas her oder ist es sowieso egal, weil keine echten Eigenschaften beschrieben werden? Christoph Drexler: Aus professioneller Sicht müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Deswegen kennen wir uns überhaupt nicht aus. Aber ich schaue das an manchem Wintersonntag – wenn ich Lust habe, ein bisschen einzubüseln. Armin Kogler zum Beispiel hatte als Co-Kommentator so eine wunderbar einschläfernde Stimme.

"Funaki" war der große Hit am Schluss. Ihr habt für die Tournee seitenlange Texte verfasst. Lorenz Pichler: Es sind weit über 150 Strophen, ich habe sie einmal gezählt. Irgendwann sind ein paar handgeschriebene Zettel verloren gegangen ... Christoph Drexler: Wie Schriftrollen am Toten Meer ... (lacht) Lorenz Pichler: Genau, das sind die apokryphen Strophen, die hat irgendwer in seiner WG hängen.

Bergsteigen ohne Hütte

Zurück zum Lockdown. Wie habt ihr beide den verbracht?

Lorenz Pichler: Na ja, ich musste mir ein Fahrrad besorgen, als wir einmal proben mussten, weil ich nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollte. Das hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt.

Christoph Drexler: (lacht) Wir haben geprobt während des Lockdowns? Das durften wir ja gar nicht, oder? Aber wir hatten natürlich einen gemeinsamen Haushalt. Das ist ja erlaubt gewesen. Haben wir Ausflüge unternommen?

Lorenz Pichler: Spazieren gehen war ja das einzige, was man machen konnte,.

Christoph Drexler: Bergsteigen war auch erlaubt, halt ohne Hütte.

Lorenz Pichler: Wir haben jedenfalls unsere Tätigkeit nicht dauerhaft in den virtuellen Raum verlegt, sondern wir haben es gemacht wie Wanda. Wir sind ja Brüder im Geiste mit den großen Rockern. die auch gesagt haben, sie treten erst dann wieder auf, wenn man eine richtige Show machen kann. Wir haben weder einen Podcast, noch eine Instagram-Videoreihe gemacht.

Der "Jahresrückblick 2020" fällt auf dem Album ja auch sehr schlecht aus ...

Christoph Drexler: Man muss dem Jahr 2020 schon zugutehalten, dass das alle anderen Jahre wahrscheinlich genauso schlecht wegkommen. Es gibt ja kein Jahr, wo man zurückblickend sagt: Das war wirklich großartig!

Dem Internet und dem digitale Raum steht ihr offenbar skeptisch gegenüber, wenn man sich eure neuen Lieder anhört.

Lorenz Pichler: Wir stehen der ganzen Welt skeptisch gegenüber, die virtuelle ist um nichts besser, würde ich sagen. Aber man kann nicht einfach alles akzeptieren, was sich so verändert. Zum Beispiel, dass die Leute immer "alles gut" sagen oder dass jeder sich selbst als Marke begreift und so stolz auf seine Persönlichkeit ist, weil er sich die aktiv zusammengesucht hat, anstatt sie so wie früher einfach in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Da muss man ja drüber reden. Wir singen halt.

Christoph Drexler: Vieles was da so passiert, ist schon gefährlich. Dass die Leute nicht mehr über den Tellerrand blicken können, wenn sie viel im Internet aufhalten. Und dass die Kinder immer blader werden, das ist bestimmt eine Folge ...

Lorenz Pichler: Die einen werden immer blader, die anderen immer muskulöser. Kein Wunder, dass die Flugzeuge so viel Kerosin verbrauchen.

Christoph Drexler: Dass die Leute "alles gut" sagen, ist ja nur bedingt so. Also viele Leute, die sich in so einer Blase befinden, sagen sicherlich: "Is ollas schlecht!"

Es ist aber auch kennzeichnend, dass es den großen Mainstream immer weniger gibt, sondern viele einzelne Blasen.

Lorenz Pichler: Andererseits gibt es auch eine große Vereinheitlichung in der Sprache zum Beispiel. Aber wie auch immer, alle diese Phänomene kann man alle in hohem Maße durch die Kommunikation im Internet begreifen. Weil es mit Riesenabstand derwichtigste Kommunikationskanal ist. Und mit welcher Geschwindigkeit sich gesellschaftliche Trends verbreiten und auch, wie die ausgestaltet sind. hängt halt in hohem Maß davon ab, wie das Internet funktioniert. Und das wiederum richtet sich ja nicht danach, was klug ist oder was richtig ist oder was vernünftig ist, sondern was halt Erfolg hat und Werbezeiten verkauft.

Also ist nicht das Internet schuld, sondern der Algorithmus?

Lorenz Pichler: Ich finde schon lustig, wie wie selbstverständlich das Wort Algorithmus heutzutage gebraucht wird. Der Algorithmus ist so etwas wie der liebe Gott, auf den sich alle ausreden. Die Wege des Algorithmus sind unergründlich.

Christoph Drexler: Ich glaube, wir haben das in der Schule gar nicht durchgenommen. Ich kann mich nicht an den Algorithmus erinnern. Aber es ist natürlich schon ein Problem, dass es so automatisiert ist, was einen jetzt zu interessieren hat.

Lorenz Pichler: Aber es ist ja gar nicht so schwer zu erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Der Zuckerberg und der Musk, die wollen möglichst viel Erfolg und möglichst viele Menschen erreichen, damit sie dann Werbung verkaufen können. Und dazu sinf Empörung, Aufregung und Lüge eine viel bessere Methode als vernünftiges, überlegtes Diskutieren oder Demokratie oder so ein altmodischer Blödsinn ...

Hat die Coronakrise in diesem Sinne einiges beschleunigt, was falsch läuft?

Christoph Drexler: Was auf jeden Fall beschleunigt wurde durch Corona sind die Online-Lieferdienste. Was uns in der Kultur betrifft, haben die Leute zu der Zeit, wo sie nicht ins Theater gehen durften, gesehen, dass ihnen das ja gar nicht so abgeht, und jetzt, wo sie wieder dürften, wollen sie auch nicht mehr so richtig.