Gute Haltungsnoten für Christoph & Lollo

Lange Zeit wolltet ihr die Lieder bei Auftritten nicht mehr spielen, warum kehrt ihr damit auf die Bühne zurück?

Christoph: Weil wir es können! Wer sollte es denn sonst tun? Das Schispringerlied muss erhalten und gemäß der UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen gepflegt werden, vorzugsweise mittels historischer Aufführungspraxis.

Eure Texte sind gerne politisch, wie oft meldet sich da ein Anwalt bei euch?

Lollo: Bei uns gemeldet hat sich noch keiner. Aber Karl-Heinz Grassers Anwalt, Manfred Ainedter, hat einmal, ohne uns zu fragen, einen unserer Texte vor Gericht aufgesagt, er hat uns quasi gecovert. In unserer Branche ist es eigentlich üblich, in so einem Fall Tantiemen zu zahlen, darauf warten wir in dem Fall aber bis heute. Herr Ainedter: Wenn Sie das lesen, melden Sie sich bitte!

Wie sehr spielt bei euch das Wienerische, die Heurigen-Musik-Tradition eine Rolle?

Lollo: Am Anfang unserer Karriere herrschte in der Fangemeinde großes Rätselraten bezüglich unserer Herkunft. Manche hielten uns für Deutsche, andere für Tiroler. Es scheint also keine Rolle gespielt zu haben.

Was wäre Christoph ohne Lollo und vice versa?

Christoph: Ohne einander wären wir vermutlich Pizzera und Speer.

Ihr seid seit über 25 Jahren auf österreichischen Bühnen unterwegs. Was hat sich verändert?

Lollo: Früher pflegten wir unsere Jacken in den Backstageraum zu legen, damit sie nach dem Konzert nicht so nach Zigarettenrauch stinken. Mittlerweile ist es ja, wenn überhaupt, dann nur noch im Backstage verraucht. Deshalb legen wir unsere Jacken heutzutage im Zweifel lieber auf die Bühne.