Carolin Kebekus zeigt in ihrer TV-Show "Brennpunkt Rassismus"

Normalerweise macht Carolin Kebeuks Comedy, doch am Donnerstag widmete sie sich in ihrer ARD-Show in einem " Brennpunkt" dem Thema Rassismus.

" Rassismus tötet, auch in Deutschland. Und damit müssen wir uns alle auseinandersetzen – auch wenn's wehtut. Und da die ARD bisher keinen Brennpunkt dazu gemacht hat, machen wir einfach einen“, erklärt Kebekus am Anfang ihrer " Carolin Kebekus Show". Dann übergibt sie die Bühne an Schwarze, die von ihren Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland berichten.