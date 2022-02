Bully Herbig über "LOL 3": "Natürlich widmen wir Mirco diese Staffel"

Nach dem überraschenden und viel zu frühen Tod des deutschen Comedians Mirco Nontschew wurde spekuliert, wie sich das auf die dritte Staffel des Amazon-Formats "LOL: Last One Laughing" auswirken würde. Zuletzt gab Amazon Prime Video bekannt, dass Nontschew, der bei der dritten Staffel wieder dabei war, definitiv nicht herausgeschnitten wurde.

Nontschew befand sich unter den zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die in dem Erfolgsformat die Aufgabe haben, sich von den anderen Humorprofis nicht zum Lachen bringen zu lassen.

Nun sprach der Gastgeber der Show, Starkomiker Michael Bully Herbig, im KURIER-Interview über den schmerzlichen Verlust: "Es war ein unfassbar riesiger Schock. Jetzt sind zwar einige Wochen vergangen, aber es ist immer noch sehr emotional, wenn man darüber spricht."

Herbig weiter: "Ich hab den Mirco erst durch dieses Format besser kennengelernt. Er war einfach so ein lieber Kerl und so ein talentierter Entertainer. Er war ein richtiges Geschenk!"

"Wir widmen ihm diese Staffel"

Ein Verzicht auf die Szenen mit Nontschew, der 52 Jahre alt wurde, sei in Wahrheit nie zur Debatte gestanden. "Wir waren uns schnell einig: Das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, ist, den Mirco rauszuschneiden. Das wäre ganz furchtbar für uns und für Mirco selbst. Ich glaube, er hätte das auf keinen Fall gewollt", meint Bully Herbig. "Davon abgesehen war er auch in dieser Staffel fantastisch. Natürlich macht man sich Gedanken, wie man schnitttechnisch damit umgeht, aber es war dann gar nicht so kompliziert, weil alles sehr harmonisch, liebenswert, kollegial und freundschaftlich abgelaufen ist. Mirco gehört da rein und wir wollen zeigen, was er da wieder Großartiges gemacht hat! Und natürlich widmen wir ihm diese Staffel."