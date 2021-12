Comedian Mirco Nontschew ist tot

Mirco Nontschew soll vergangene Woche mit nur 52 Jahren gestorben sein. Den Tod des Comedy-Stars bestätigte Nontschews Manager und Freund Bertram Riedel soeben der Bild-Zeitung. Die Todesursache ist bisher unklar.

Mirco Nontschew wurde durch die Sendung "RTL Samstag Nacht" bekannt. Das Besondere an seinen Auftritten war seine Fähigkeit, Geräusche und Töne nahezu perfekt zu imitieren. Nach seinem Durchbruch bekam er 2001 auf Sat.1 seine eigene Show "Mircomania" und war unter anderem im Kinofilm "7 Zwerge – Männer allein im Wald" sowie in der Fortsetzung "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" zu sehen. Er spielte den Zwerg "Tschakko".

Mirco Nontschew war Stammgast der Improvisationscomedy "Frei Schnauze" auf RTL, 2005 spielte er in der Film-Persiflage "Siegfried" den italienischen Auftragskiller Giuseppe. In Otto Waalkes, 73, Film "Otto’s Eleven" war Nontschew als Ottos Freund Mike zu sehen. 2012 wirkte Nontschew im neuen Ensemble der Comedy-Serie "Die dreisten Drei" auf Sat.1 neben Oliver Beerhenke, 51, und Sophia Thomalla, 32, mit.

Zuletzt war der Komiker in Michael "Bully" Herbigs, 53, Erfolgs-Format "LOL – Last One Laughing" zu sehen. Erst vor Kurzem hat Nontschew die neue Staffel abgedreht, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden sollte.