BP-Kandidaten im ORF: "Jetzt müssen wir noch unsere Kamera suchen"

"Schauen Sie direkt in die Kamera"

Zum Schluss durften alle noch eine Grußbotschaft nach Hause schicken. Die Reihenfolge wurde, wie in der Schule, per Los bestimmt. „Schauen Sie direkt in die Kamera“, lautete die Anweisung – die Frage war bloß: Welche? Und: Wie weit weg ist der Zoom?

Es gab noch einmal scharfe Beobachtungen („Bin ich Erster, bin ich euer Präsident“ – richtig erkannt, Herr Wlazny), unkonventionelle Wahlaufrufe („Ich habe das Gefühl, es ist nicht so wichtig, wer der nächste Präsident wird“ – Staudinger) und freie Interpretationen der Aufgabe (Gerald Grosz wandte sich in erster Linie an den amtierenden Bundespräsidenten und nur im Schlusssatz an die Wählerinnen und Wähler).

Bevor sich alle auf den Heimweg machten, gab es noch einen Aufruf, wie beim Klassenausflug: „Bitte noch kurz bleiben, denn es gibt noch ein Foto!“ Am Schluss war auch Armin Wolf verwirrt: „Jetzt müssen wir noch unsere Kamera suchen.“