Box-Serie "La Máquina": Die wahre Gefahr lauert nicht im Ring

„Ich will fett werden, ich will alles essen, ich will Spaß.“ Esteban hat offensichtlich keinen Bock mehr auf seinen Job: Schluss mit Boxkämpfen, Training und Diäten. Doch sein bester Freund und Manager Andy hat andere Pläne für den gealterten Star, der in Mexiko nur „Die Maschine“ genannt wird – „La Máquina“.

So lautet auch der Titel der sechsteiligen Serie, die bei Disney+ läuft. In den Hauptrollen zu sehen sind Gael García Bernal und Diego Luna, die seit Kindestagen befreundet sind und mit dem Coming-of-Age-Film „Y Tu Mamá También“ (2001) gemeinsam bekannt wurden.