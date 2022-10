Zweifelhafte Ehre: "Spionage-Preis" 2022 geht an Tiktok

Die chinesische Video-Plattform Tiktok hat 2022 bei den österreichischen Big Brother Awards Facebook den Rang abgelaufen: Bei der Verleihung des Negativ-Datenschutz-Award im Wiener Rabenhof am Dienstag ging der Sieg in der Kategorie "Kommunikation und Marketing" an den Social-Media-Überflieger. Möglich macht es der In-App-Browser, der es erlaubt, Tastatur- und Toucheingaben mitzulesen und zu protokollieren. In den weiteren Kategorien siegten u.a. Newcomer Pimeyes und Amazon.

Tiktok ist jedoch nicht die einzige Social-Media-App, die mit einem solchen integrierten Browser den Datenhunger ihrer Hersteller stillt, hieß es von der Jury des jährlich in fünf Kategorien vergebenen Preises: Auch bei Facebook und Instagram werde beim Öffnen einer Webseite im In-App-Browser ein JavaScript auf der jeweiligen Seite ausgeführt. Daher hätten sich alle Firmen eine Nominierung zu den Big Brother Awards verdient, die bei den In-App-Browsern die Seiten manipulieren.

Verdienter Sieger

Die Jury empfiehlt den Usern in der App gepostete Links über einen externen Browser aufzurufen. Und daher ist Tiktok ein verdienter Sieger: Bei anderen Apps kann man in der Regel über einen Menüpunkt auswählen, dass der Link in einem anderen Browser geöffnet werden soll - nur bei der Videoplattform aus China geht das leider nicht.