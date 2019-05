"Big Bang Theory" und "Game Of Thrones": Große Abschiede in Serie

Natürlich sind die jeweiligen Schlussepisoden von allerlei Fan-Gemaule („früher war es besser“) begleitet, aber das muss man nur bedingt ernst nehmen. Beide Serien haben ihre Spuren in der Popkultur hinterlassen, und wenn jemals wieder jemand eine Gruppe von Nerds zum Stoff für TV-Unterhaltung macht, werden diese sowohl auf „Big Bang Theory“ als auch auf „Game Of Thrones“ genau so Bezug nehmen, wie Sheldon und Co jetzt über Spock, Darth Vader und „Dungeons and Dragons“ herumwitzeln.

Vorerst aber heißt es Abschied nehmen von den aktuellen Fernsehfreunden, von „Penny! Penny! Penny!“ und dem Aufzug, der nie funktionierte. Eines wird nicht überraschen: Auch mit dieser Veränderung kann Sheldon nicht sehr gut umgehen.