Ben Segenreich kritisiert "Standard" wegen Israel-Berichterstattung

Der Journalist Ben Segenreich √ľbt Kritik an seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Standard. In einem offenen Brief beklagt der Nahost-Experte, der Standard habe "den journalistischen und moralischen Kompass verloren und ist vom Weg abgekommen".

So sei Segenreich "fassungslos", dass in der aktuellen Situation an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Standard Gastkommentare erschienen sind, "die nichts anderes sind als Anklageschriften gegen Israel". Die Texte w√ľrden Unwahrheiten enthalten, "wichtige Aspekte weglassen und einfach zeigen, dass die Autoren die Materie schlecht verstehen".

