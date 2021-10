Bekannt als Gunther aus "Friends": James Michael Tyler gestorben

US-Schauspieler James Michael Tyler ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren gestorben, wie sein Manager laut US-Medien mitteilte. Tyler war vor allem für seine Rolle in der US-Sitcom "Friends" bekannt: Darin spielte er den schüchternen Kellner Gunther, der in Jennifer Anistons Rachel verliebt war.

2018 wurde bei Tyler Prostatakrebs diagnostiziert. Im Mai 2021 war er noch in der Reunion-Folge von "Friends" zu sehen gewesen.