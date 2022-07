BBC-Chef entschuldigt sich für umstrittenes Interview mit Lady Diana

Der Generaldirektor der BBC, Tim Davie, hat sich bei der britischen Königsfamilie für das umstrittene Interview mit Lady Diana aus dem Jahr 1995 bei Prinz Charles, William und Harry entschuldigt. Eine unabhängige Untersuchung hatte im Vorjahr ergeben, dass das Interview durch Täuschung eingefädelt wurde; es sollen Dokumente gefälscht worden sein. Davie bezeichnete diese Vorgangsweise der "Panorama"-Redaktion un als "schockierend". Er entschuldigte sich bei den Betroffenen dafür, wie Diana getäuscht wurde und welchen Einfluss das auf ihr Leben genommen hat.

Ebenso wurde damals vorgetäuscht, dass die Nanny von William und Harry, Alexandra Pettifer, eine Affäre mit Charles gehabt habe. Diese hat nun eine Verleumdungsklage vor Gericht gewonnen und erhält "substanziellen Schadenersatz", wie Variety berichtet.

"Wir haben Diana und die Königsfamilie im Stich gelassen", sagt Davie. Das Interview soll nie wieder gezeigt werden - weder bei der BBC noch anderswo.

Mit dem Interview hatte die 1997 tödlich verunglückte Mutter der Prinzen William und Harry die britische Monarchie erschüttert. Mehr als 200 Millionen Menschen verfolgten am 20. November 1995 weltweit, wie sie ungewöhnlich offen über die Untreue ihres Gatten Prinz Charles und ihre eigenen psychischen und gesundheitlichen Probleme sprach. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng", sagte Diana in die Kamera - ein unerhörter Tabubruch. Kurz darauf reichte Thronfolger Charles die Scheidung ein.