"Bauer sucht Frau": Amore hinterm Misthaufen

Wenn in Sachen Partnersuche nicht mehr viel oder gar nichts mehr geht, kommt Arabella Kiesbauer ins Spiel. Denn die Moderatorin und ATV-Chef-Kupplerin hat schon viele Bauern glücklich gemacht. Und das wird ihr auch in der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gelingen. Bevor es aber ans Eingemachte geht, heftig geflirtet und gemustert wird, müssen sich die Suchenden erst einmal dem TV-Publikum vorstellen – und das machen sie am 29. Mai um am 5. Juni – jeweils ab 20.15 Uhr.