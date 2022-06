Bachmannpreis 2022, Tag 2: Hipster-Bäcker und ein aufgeklebter Schnurrbart

Den Auftakt machte Ana Marwan mit der „Wanderkröte“ über eine einsame Frau, die in einem Haus am Land lebt (zwischen „Idylle und Horror“, wie Juror Klaus Kastberger anmerkte) und sich der Frage des Kinderkriegens widmet, um zum Schluss zu kommen: „Alles absaugen.“ Die Jury ortete Bezüge von „Apocalypse Now“ bis Marlen Haushofers „Die Wand“, Jurorin Mara Delius lobte den Text als „großartiges Eremitinnenporträt“.

Kritischer wurde der zweite Beitrag beurteilt, „Vae victis“ von Behzahd Karim Khani – eine „gute Genreerzählung und Knastgeschichte“, die jedoch ihre „Begrenzung“ habe, so Jurychefin Insa Wilke. Uneinigkeit herrschte darüber, ob die beschriebene „Hipster-Boulangerie“ zum Gefängnis passt, Kastberger war in dem Text „zu viel Testosteron drinnen“.

Ewig zuhören könne er hingegen dem in Bagdad geborenen Autor Usama Al Shahmani, der den Lesevormittag mit seinem „Porträt des Verschwindens“ beschloss. Ein „grandioser Text über Heimat“ und die Frage, wie man diese in die fremde Welt im Exil mitnehme. Harte Worte kamen von Philipp Tingler: „Dieser Text ist so konventionell, als hätte ein Algorithmus ihn geschrieben.“