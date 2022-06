Bachmannpreis 2022, Tag 1: Gaskrise, Qual und der nackte Körper der toten Oma

Wer im Fernsehen Sätze wie „Die Brille ist natürlich eine Anspielung auf die Kant-Krise bei Kleist“ vermisst, der findet sie hier – und wohl nur noch hier.

Mit Debatten um den nackten Körper einer toten Oma, über die Sonnenbrillenhaftigkeit von Literatur,

versiegende Gaslieferungen (wenn auch im Jahr 1985) und, wie es sich gehört, vor allem innerhalb der Jury begann am Donnerstag das Wettlesen der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, die immer noch alle nur „Bachmannpreis“ nennen. Und trotz einiger Neuerungen bewegte sich das Wettlesen schnell wieder in bekannten Gewässern: Man kam, las und stritt.

Und zwar um das Größte und Kleinste zugleich, um die Literatur. Erneut saßen einander also Autorinnen, Jury und das Fernsehpublikum in einem gleichschenkeligen Beziehungsdreieck gegenüber, und jeder spielte seinen Part: Die Autorinnen lasen Texte, die Jury rieb sich an diesen und aneinander, und das Publikum Zuhause sah fern auf eine Art, wie sie durchaus unüblich geworden ist – als meditativ-passiven Ausdruck von Bildungsbürgerlichkeit abseits des Bücherzirkels, vielleicht.