"Tatort"-Kommissar Axel Prahl in neuem Film: "Es war die Hölle"

Inge Maux spielt im Film "Eisland" ja auch eine wichtige Rolle …

Oh ja, und das macht sie großartig! Sie ist so eine herzensgute, tolle Frau. Wir haben so viel gelacht, das war großartig. Umgangssprachlich würde man sagen: Sie ist wirklich eine Granate. Ich liebe sie, sie ist wirklich toll.

Nach einem Drittel des Films ist sie nicht mehr so laut …

Da wirkte sie etwas unterkühlt. (Lacht)

Sie ist ja auch Österreicherin. Ich mag Österreich ohnehin sehr gern. Ich fand es sehr sympathisch, dass man in vielen gastronomische Betrieben noch rauchen darf. Ich mag auch die Buschenschanken in der Nähe von Graz. In Wien bin ich ab und zu bei einem guten Freund, wenn es möglich ist. Wien ist ja eine zum Niederknien schöne Stadt.

Aber ich muss Ihnen sagen: Rauchen darf man nicht mehr in der Gastronomie.

Das ist aber neu, oder?

Na ja, seit drei Jahren.

In der Buschenschank durften wir nicht rauchen, aber wir waren in einem sogar sehr klassischen österreichischen Restaurant in Wien und da gab es oben einen Raucherbereich und unten den Nichtraucherbereich.

Wie lange ist es her?

Das dürfte so zwei, drei Jahre her sein, länger bestimmt nicht.

Dann war es wahrscheinlich die letzte Gelegenheit …

Das könnte sein, ja.

Hat es Ihnen auch Spaß gemacht, in Hamburg zu drehen?

Ich bin ja am Meer großgeworden, in Schleswig-Holstein, in Neustadt. Und Hamburg hat ja diese Meeresnähe und den Hafen, es ist wirklich eine fantastische Stadt. Also wenn ich jetzt nicht in der Nähe von Berlin direkt am Wasser wohnen würde, dann wäre Hamburg auf jeden Fall auch eine Stadt, in der ich leben könnte.

Wie sieht es mit Ihren musikalischen Ambitionen aus?

Ich habe gerade ein neue Nummer mit dem Inselorchester draußen, die heißt „Timpete“. Es geht um das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Und es gibt sie, was sehr selten geworden ist, auch als Vinylsingle. Der Song ist auf Plattdeutsch, denn ich bin ein großer Verehrer der plattdeutschen Sprache.

Und wie sieht es mit Liveauftritten aus? Zurzeit ist es ja nicht so einfach.

Wir waren ja mit dem Inselorchester leider Gottes erst einmal in Österreich. Wir hoffen natürlich in dieser Pandemie inständig, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen. Wir haben für 2022 noch einige Konzerte geplant, fast ausschließlich Open Air Konzerte.