Auto-Debatte: "Wer arbeitslos ist, wird auf CO2 einfach pfeifen“

Loblied auf Tanktourismus

Schließlich stimmte Ernst noch ein Loblied auf den Tanktourismus an. Das Diesel-Privileg sei eine wichtige Einnahmequelle für die Republik, weil viele Frächter nach Österreich zum Tanken fahren. Dass dadurch aber auch zusätzliche Emissionen und eine Transit-Lawine entstehen, erwähnte Ernst nicht. Dafür aber, dass Österreich an den weltweiten Emissionen nur mit 0,16 Produzent beteiligt sei.

Schilling sagte: „Ja, werden wir weiterhin die Verantwortung abschieben.“

Die jugendliche Klimaaktivistin drehte am Schluss noch einmal auf: „Wenn wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, haben wir in fünfzig Jahren einen Anstieg des Meeresspiegels durch gewisse Kipppunkte, der enorm ist. Und darüber sollten wir diskutieren und nicht sagen: ‚Oh, die Wirtschaft!‘“

Hafenecker, etwas sarkastisch: „Die Wirtschaft sorgt aber dafür, dass Sie am Freitag Schule schwänzen können.“

Schilling: „So einen Schwachsinn möchte ich mir einfach nicht anhören, Entschuldigung.“

Apropos. Ernst fing dann sogar noch an, den Klimawandel in Frage zu stellen (Motto: Temperaturschwankungen habe es auf der Erde immer gegeben), sagte aber: „Ich will den Klimawandel nicht in Frage stellen!“

Reiterer konnte und wollte diesen Diskussionsstrang nicht mehr aufmachen. Gut so.

Es werden noch viele Kilometer zu fahren sein, bis sich diese beiden Welten einigen können.