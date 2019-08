"Austria's Next Topmodel": Die Kandidatinnen im Überblick

Das deutsche Topmodel Franziska Knuppe wird ab 10. September - immer dienstags um 20.15 Uhr - "Modelmama" bei der neunten Staffel von "Austria's Next Topmodel", die in Südfankreich an der Côte d’Azur gedreht wurde. Dort trifft sich der internationale Jetset und viele große Modefotografen haben hier bereits einmalige Foto-Shootings realisiert. "Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als die diesjährige Staffel von 'Austria's Next Topmodel' hier moderieren zu dürfen", freut sich Knuppe.

An der Seite der frisch gebackenen "Austria's Next Topmodel"-Moderatorin steht der internationale Fashion Stylist Sascha Lilic, der ein besonders kritisches Auge auf die Kandidatinnen werfen wird: "Ich will starke Performances von den Kandidatinnen sehen und die Ambition, ein echtes Model auf dem internationalen Modeparkett zu werden."

Die letzte "Austria's Next Topmodel"-Staffel liegt bereits zwei Jahre zurück: Nach dem im Vorjahr keine Show ausgestrahlt wurde, wechselte das Sendungsformat von ATV zurück zu Puls4. Auch inhaltlich gibt es heuer Neuerungen: So nehmen diesmal wieder ausschließlich Frauen an der Castingshow teil.

Die Kandidatinnen im Überblick: