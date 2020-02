Auflagenkontrolle: KURIER legte bei ePaper-Abos um 20 Prozent zu

Die aktuelle Auflagenkontrolle bringt für den KURIER positive Nachrichten: Der ePaper-Verkauf legte um 20 Prozent zu. Mit durchschnittlich 115.654 verkauften Exemplaren 2019 (Mo-Sa) – davon 10.796 ePaper – ist der KURIER außerdem weiterhin die drittgrößte Kauf-Tageszeitung in Österreich. Das belegt die heute veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). In der Verbreitung weist sie dem KURIER 124.154 Exemplare – davon 11.155 ePaper – aus, dessen Druckauflage beziffert die ÖAK mit 135.577 Exemplaren unter der Woche (Mo-Sa).

Starker Sonntag

Vor allem am Sonntag stellt der KURIER erneut seine Auflagenstärke unter Beweis: 233.352 KURIERExemplare– davon 10.811 ePaper – werden im Schnitt verkauft. Die verbreitete Auflage liegt am Sonntag bei 239.530 Exemplaren – davon 11.184 ePaper, die Druckauflage bei 307.366 Exemplaren.

Deutliches Plus für ePaper

Mit einem Anstieg von 19,7 Prozent konnte der KURIER bei den ePaper-Verkäufen wiederholt deutlich zulegen: 2019 wurden wochentags (Mo-Sa) 10.796 ePaper verkauft, am Sonntag sind es 10.811. Allein in seinem Stammgebiet verbuchte der KURIER im vergangenen Jahr 9.230 verkaufte ePaper (Mo-Sa). Gewohnt auflagenstark präsentiert sich der KURIER in seiner Stammregion Wien, Niederösterreich und Burgenland: 190.510 Exemplare – davon 9.246 ePaper – wurden 2019 sonntags von der KURIER Stammausgabe verkauft, im Wochenschnitt sind es 101.372 – davon 9.230 ePaper. Auf Wien entfielen am Sonntag dabei 93.329 – davon 4.368 ePaper – und auf Niederösterreich 81.674 – davon 4.186 ePaper – verkaufte Exemplare.

Vier von fünf Käufern sind Abonnenten

91.458 KURIER-Exemplare – davon 6.493 ePaper – werden wochentags (Mo-Sa) im Abo verkauft. Damit werden rund 80 Prozent der wochentags verkauften KURIER-Exemplare im Abonnement

bezogen – ein starkes Zeichen für die Treue der KURIER-Leser in einer zunehmend fragmentierten Medienwelt. Sonntags beträgt die Abo-Auflage rund 78.000 Exemplare – davon 6.495 ePaper.