ATV lädt Politiker zum "Blind Date"

"Es ist unsere Aufgabe, Neues auszuprobieren"

Das „Blind Date“ ist einmal mehr der Versuch, altbekannte Politikerantworten zu vermeiden. „Wir haben viele Duelle in allen möglichen Varianten und Elefantenrunden ohne Ende. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Privatsender, nicht immer dasselbe zu machen, sondern da auch mal das Setting zu ändern und Neues auszuprobieren“, erklärt Knapp.

Über zu wenige Sendungen zur Wahl kann man sich derzeit wahrlich nicht beklagen: Heute präsentiert Lisa Gadenstätter in ORF 1 eine neue Ausgabe „Wahlometer“, in ORFIII tagt die „Runde der WahlbeobachterInnen“. Morgen (Mittwoch) steigen in ORF 2 „Die Duelle“, ServusTV lädt am Donnerstag zum „Talk im Hangar-7 Spezial“ und am Sonntag wartet die Elefantenrunde der Privatsender Puls4, ATV und ServusTV – hier moderiert auch Knapp mit: „Das wird sicher noch einmal spannend, vor allem, weil es der letzte Sonntag vor der Wahl ist und alle, die noch irgendetwas platzieren oder probieren wollen, müssen das am Sonntag machen.“