ARD-Warnstreik: Ausfälle bei "Tagesschau" und "Tagesthemen"

Die Nachrichtensendungen "Tagesschau" und die "Tagesthemen" sind von den Auswirkungen eines ARD-Mitarbeiter-Warnstreiks betroffen. Die Nachtausgaben der "Tagesschau" seien ausgefallen, teilte der zuständige öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit. Am Donnerstag in der Früh sagte "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber direkt in der Sendung an die Zuschauer gerichtet, dass es Einschränkungen wegen des Ausstands gebe.