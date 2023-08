WDR-Mitarbeiterin gab sich als Kundin aus: "Saublöder Fehler"

Der Rewe-Discounter "Penny" sorgte Anfang der Woche mit einer außergewöhnlichen Aktion für Aufregung in Deutschland: Um auf die Umweltschäden bei der Produktion beliebter Lebensmittel aufmerksam zu machen, erhöhte die Kette die Preise von neun ausgewählten Produkten um bis zu 94 Prozent.

Betroffen waren etwa Wiener Würstchen (Frankfurter), deren "wahre Kosten" - so der Name der Aktion - für eine Woche von 2,80 auf fast sechs Euro angehoben wurde.

In der Tagesschau, der Hauptnachrichtensendung der ARD, wurde am Montag über die Preisaktion bei Penny berichtet. Den dazugehörigen Beitrag lieferte der ebenfalls öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) zu, dabei wurden auch Kundinnen und Kunden in einer Kölner Filiale zu ihrer Meinung befragt.

Penny-Kundin war Kollegin vom WDR-Radio

Neben einigen kritischen Stimmen spricht eine junge Frau in dem Beitrag lobend über die neuen Preise, weil diese "zum Nachdenken" anregen würden: "Normalerweise denkt man nicht darüber nach, dass Fleisch so und so viel Aufschlag hat."

Wie ein aufmerksamer Twitter-Nutzer erkannte, handelte es sich bei der befragten Kundin jedoch um die WDR-Radiomoderatorin Hannah Mertens. Die BILD-Zeitung titelte deshalb am Dienstag: "Tagesschau gibt eigene Moderatorin als Kundin aus".