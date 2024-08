Engelke über neue Serie mit Pastewka: „Haben ein Herz für Slapstick"

Wie war das für Engelke, die mit Pastewka in der Lockdown-Zeit 2020 in einem „sehr kreativen und produktiven“ Brainstorming die Grundidee entwickelte?

Nun sind Anke Engelke und Bastian Pastewka – erneut auf Amazon Prime Video – erstmals gemeinsam in einer Dramedy-Serie zu sehen. Wobei das mit dem „gemeinsam sehen“ sehr relativ ist, denn „Perfekt verpasst“ bezieht seinen entzückend eigenwilligen Humor daraus, dass die beiden Singles mittleren Alters in einer deutschen Kleinstadt spielen, die wie geschaffen füreinander wirken, einander aber noch nie begegnet sind. Und hartnäckig sorgt das Drehbuch dafür – jedenfalls in den ersten der insgesamt acht Folgen – dass dies auch so bleibt.

Sie mischten in den Neunzigerjahren gemeinsam den deutschen Fernsehhumor auf („Die Wochenshow“, Sat.1). 2021 mischten sie in „LOL: Last One Laughing“ wieder den deutschen Fernsehhumor auf.

„Das war im Writers’ Room superspannend“, sagt sie, „weil ich so ein Setup noch nicht kannte. Es ging immer darum: ,Dann ist Ralf da, Maria ist da, da fährt sie im Hintergrund vorbei, sie verpassen sich knapp.‘ Also Drehtage hatten wir schon miteinander, es wird noch konkreter mit den beiden Hauptfiguren.“ Beide waren auch als Executive Producer tätig. „Wir mochten es, in alle Prozesse involviert zu sein. Uns war aber als Schauspieler ebenso wichtig, nicht zu wissen, wie die Welt des anderen ist. Ich habe zum Beispiel bis heute das Haus von Ralf nicht von innen gesehen.“ Ralf, ein Verkäufer in einem Sportfachgeschäft, ist ein netter, aber frisch geschiedener Familienvater. Und etwas tollpatschig. Immer wieder meldet sich seine Smartwatch: „Bist du gestürzt?“

„Als ich als Anke zum ersten Mal den Sportladen gesehen habe, war das schon etwas besonderes“, erzählt sie. „Ich dachte: ,Das ist die Welt von Ralf? Das ist ja verrückt.‘ Es hat gut getan für die Rolle, dass wir wussten: Wir sehen etwas wirklich zum ersten Mal. Gespielt ist am Ende alles, aber je echter die Gefühle da sind, desto besser.“ Ihre Maria hat eine Buchhandlung in der Oberstadt, legt ihre Wege mit dem Fahrrad zurück und ist „Käsetyp 4“, wie der Milchprodukte-Straßenkeiler herausgefunden haben will. Dass sie eine Affäre mit Max (Serkan Kaya) hat, ändert nichts daran, dass sich ihr Buchhändlerinnenleben nicht mehr richtig anfühlt. Sie will sich einen Lebenstraum erfüllen: den eigenen Roman. Maria steckt aber tief im Schreibtunnel fest. "Ich möchte nicht lange träumen" Ob Engelke, die zuletzt ein Kinderbuch veröffentlichte, selbst unerfüllte Lebensträume kenne? „Nein, so bin ich gar nicht“, sagt sie. „An meinem Beruf ist einfach toll, dass einem auch etwas zugetraut wird. Ich bin immer wieder überrascht, was für Angebote kommen. Wenn ich etwas machen möchte, dann versuche ich, es umzusetzen, auch im Privaten, bei Reisen zum Beispiel. Ich möchte nicht lange davon träumen, dafür ist das Leben zu kurz.“

Großes Glück Zuletzt drehte sie die Amazon-Serie „Deutsches Haus“, über die Aufarbeitung der Naziverbrechen. „Das habe ich mir nicht gewünscht, aber es hat perfekt gepasst. Für mich war es eine große Herausforderung, so eine tragische Rolle zu spielen, historisch zu arbeiten. Oder ,Der Onkel‘: Dass das zu mir geflattert ist … was für ein großes Glück!“ Für letztere Kinokomödie drehte sie (Regie: Michael Ostrowski und Helmut Köpping) erstmals in Österreich. „Ich muss schon sagen: Dass da bezüglich einer Fortsetzung nicht mal langsam was passiert, das grenzt schon an einen Skandal. Ich finde, die Welt braucht eine Fortsetzung. Und ehrlich gesagt: Ich auch. Ich habe es geliebt, in Wien zu sein.“ Für „Perfekt verpasst“ drehte sie in der Gebrüder-Grimm-Stadt Marburg. Diese Idee kam von Pastewka. Engelke: „Basti und ich sind seit 28 Jahren sehr gut miteinander befreundet, inzwischen kann ich mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. So einen Freund zu haben, das ist etwas ganz Besonderes, nicht nur in dieser Branche. Wir haben schon bei der ,Wochenshow‘ festgestellt, dass wir eine ganz ähnliche Humorsozialisation haben. Interessanterweise gibt es jüngere Leute, die uns erst über ,LOL‘ wahrgenommen haben“. Dort würden die beiden auch sicher wieder gebraucht. „Ah!“, reagiert Engelke und lacht. „Aber da sind Basti und ich wirklich apodiktisch. Wir müssen Platz machen für andere Gesichter, die man noch nicht so kennt.“

Das vollständige Interview, in dem auch der Interviewer Fragen beantworten musste ... KURIER: "Perfekt verpasst" - Ist der Titel nicht gefährlich für Versprecher?

Anke Engelke: Ich fand auch, dass es ein kleiner Zungenbrecher ist. Aber es ist bisher nicht so dramatisch, wie ich befürchtet habe. Jedenfalls passt der Titel gut zum Inhalt der Serie. Wie ist denn die Grundidee entstanden?

Für Maria ist das eine Katastrophe. Beim Bowling erzählt sie ja die Geschichte von Johanna und sich vom gemeinsamen Studium, der Freundschaft, der gemeinsamen Idee. Zu sagen, wir schreiben was zusammen und dann macht es die sogenannte Freundin im Alleingang. Das ist eine große Verletzung. Das Aufeinandertreffen ist super schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Menschen andocken können, die wissen: Ah, da ist noch was, da liegt noch was im Argen. Das ist noch nicht geklärt. Wenn eine Verletzung wirklich tief ist, dann kann man nicht so schnell verzeihen. Es gibt Leute, die können schnell verzeihen, aber Maria nicht.

