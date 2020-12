Andreas Guenther: „Menschen drehen langsam durch“

Der Niko, ein in Wien gestrandeter Berliner – was ist das für eine Figur? Guenther: „Ach, das ist so einer, der hat seine Finger überall drinnen. Der mischt in der Halbwelt mit, bei den Kleinkriminellen, kann alles – wenn auch nicht immer ganz legal – organisieren. Aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck, ist völlig loyal zu Alex und immer für einen noch so blöden Spruch zu haben.“

Guenther weiter: „Ich bin sehr dankbar, dass wir trotz der Corona-Pandemie drehen durften, mit allen nötigen Tests und allen Präventionsmaßnahmen. Denn da gibt es viele Kollegen, die dieses Privileg nicht hatten, die gar nichts hatten und haben. Bei mir kamen sogar noch zwei Folgen des ,Polizeiruf’ hinzu. Wir leben in einer total verrückten Zeit, die uns alle nur noch nervt.“

Und der vielseitige Künstler ergänzt: „Das ist wirklich keine gute Zeit. Wir müssen uns ja fragen, was macht dieses Scheiß-Virus mit uns? Frankfurt leer, Zürich leer, Berlin leer, Wien leer. Keine Treffen mit Freunden, keine Umarmungen – es gelten immer wieder strengere Regeln. Lockdown, Lockerung, Lockdown, Lockerung, Lockdown – wie lange halten wir als Gesellschaft das noch durch?“