Amazon und Constantin machen "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" zur Serie

Constantin-TV-Chef Oliver Berben ("Parfum"), der bereits angekündigt hatte, das Buch neu verfilmen zu wollen: „In 35 Ländern veröffentlicht und in 21 Sprachen übersetzt, erzählt uns ,Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' die Geschichte von sechs Kindern, die für ein ungestümes, kompromissloses Lebensgefühl kämpfen. Sie sind keine Opfer. Sie sind stark, jung, mutig und fesselnd. Zusammen mit der fantastischenHead-Autorin Annette Hess, ihrem Team und dem talentierten Regisseur Philipp Kadelbach ist es gelungen, ungeschönt in ein berauschendes Paradies zu blicken – in dem man auch sterben kann. Mit Prime Video haben wir den perfekten Partner für diese unglaubliche Reise gefunden."

Amazon kündigte gleichzeitig die Produktion von mehr als 20 neuen Prime Originals an, die neben Deutschland auch in Großbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan realisiert werden sollen. „Ein Großteil der neuen Serien wird nicht nur in den Produktionsländern, sondern auch zum Streaming für ein globales Publikum bei Prime Video weltweit verfügbar sein“, hieß es.