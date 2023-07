Amazon Prime Video nimmt ausufernde Kosten für Serien unter die Lupe

Das rasante Streaming-Wachstum wurde in den vergangenen Jahren mit viel Geld erkauft. Alleine die Studios von Amazon Prime Video gaben dutzende Milliarden Dollar für Serien und Filme aus. Allein im Vorjahr waren es 7 Milliarden. Angesichts der enger werdenden Budgets sollen diese Kosten nun offenbar eingefangen werden.

Nicht in den Top Ten

Und ja, sie sind immens - und zumindest wirtschaftlich nicht immer gerechtfertigt: Einige der teuersten Produktionen ließen das Publikum relativ kalt. Jeweils mehr als 100 Millionen Dollar Produktionskosten hatten etwa "Daisy Jones & the Six" oder "The Peripheral", berichtet Bloomberg - aber keine davon landete in den Top-Ten der meistgesehen Serien. Die erste Staffel von "Citadel" hat demnach sogar 250 Millionen Dollar gekostet - und die "Herr der Ringe"-Serie "The Rings Of Power" (siehe Artikelbild) gar 400 Millionen Dollar allein für die erste Saison. Aber nur der kleinere Teil jener, die anfingen, die Serie anzuschauen, schauten sie bis zum Ende.

➤ Lesen Sie mehr: "Herr der Ringe"-Serie: Die Macht der Millionen in Mittelerde

Nun wird nachgerechnet, ob sich das lohnt. Auch wenn die Gesamtrechnung bei Prime Video eigentlich eine andere ist: Der Streamingdienst soll die Kunden ins "Prime"-Ökosystem von Amazon locken - und damit eigentlich verführen, beim Onlinehändler einzukaufen.