Amazon-Komödie aus Wien: Eine Sachertorte darf nicht „lecker“ sein

Jahrelang arbeitete Tine Rogoll als Regieassistentin – für Musikvideos wie „Sonne“ (Rammstein) und für viele Film- und Fernsehfilme, bevorzugt an der Seite von Regisseur Detlev Buck. „Sachertorte“ ist ihr erster Spielfilm als Regisseurin.

KURIER: Was fasziniert Sie an romantischen Komödien?

Tine Rogoll: Ich bin mit Liebesfilmen groß geworden. In meinen Augen ist das Kino ursprünglich dafür erfunden worden, dass man die Menschen von ihrer harten Arbeit ins Kino gebracht hat und dann haben alle gelacht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, genau dafür ist Kino da. Das muss man wieder ein bisschen mehr zurückholen.

Rom-Coms sind ja mitunter klischeehaft. „Sachertorte“ orientiert sich an feiner gestrickten Filmen wie „Before Sunrise“ aus 1995 ...

Unser Film ist auch mehr „Rom“ als „Com“ (lacht). Für mich war dieser feine Humor im Drehbuch die Herausforderung. Ich mag laute Filme nicht so. Ich wollte, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, man möchte mit an dem Tisch im Sacher sitzen, man möchte mit durch den Park laufen, einfach Teil dieser Geschichte sein. Und dieses Gefühl hatte ich bei „Before Sunrise“ und fand es natürlich schön, dass das im Drehbuch auch noch Karls Lieblingsfilm war. Da kam bei mir irgendwie alles zusammen.

Sie haben auf einige Schauplätze aus „Before Sunrise“ zurückgegriffen.

Die grüne Brücke war für mich ein Muss, da gerate ich schon gleich wieder ins Schwärmen. Und die Albertina auf jeden Fall. Die Szene war als einer der Höhepunkte konzipiert, wo ich in die Emotionalität gehen wollte.

Was gefiel Ihnen an Richard Linklaters Film besonders ?

Als ich 20 war, hatte ich das Gefühl, ich sitze da auch mit in der S-Bahn und höre Ethan Hawke und Julie Delpy zu. Dieses Dabeisein und diesen Moment zu leben, dass man einmal aussteigt, sich mit jemandem verbindet und sich austauscht, das hat mich sehr angesprochen.

Wie war Wien als Drehort?

Also ich finde, hier kann man überall die Kamera aufstellen und es sieht einfach alles gut aus. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung zwischen dem traditionellen Wien und dem modernen Wien gefunden. Irgendwie ist es auch eine Liebeserklärung an Wien, muss ich ehrlich sagen.