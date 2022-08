"Am Schauplatz" über die Bau-"Barbarei" an den Seen

Mittlerweile könnte Nora Zoglauer eine eigene Serie über Betongold machen, heißt es am Beginn der neuen Folge von „Am Schauplatz“. Regelmäßig hat sie in Reportagen über Großprojekte berichtet, im Zuge derer unter „extremer Dehnung von Bau- und Wohnungsrecht“ Luxushotels und teure Zweitwohnsitze errichtet werden sollen. Heute (Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF2) geht es um verbaute Seen.

Das „Am Schauplatz“-Team war dafür am Attersee, Wolfgangsee, Wallersee und Traunsee. Überall zeigt sich ein ähnliches Bild: Riesige Bauvorhaben emotionalisieren die Bevölkerung. Die Bürgermeister verweisen indes darauf, dass sie bei erfüllten Rahmenbedingungen Baubescheide auszustellen haben.

So etwa in Gmunden. Bei einer in Bau befindlichen Immobilie soll man künftig direkt mit der Jacht zum Penthouse fahren können. In vielen Gemeinden der Region darf man keinen Zweitwohnsitz mehr melden – außer in Gmunden.

Für ein Hotel am See soll gar die Esplanade verlegt werden – eine „Barbarei“, wie ein Einheimischer sagt.