Van der Bellen-Doku: Im Raucherkammerl mit Strache

Kickl-Sager

Die Doku glänzt mit detailreicher Archivarbeit, dem Aufsuchen wichtiger Schauplätze, einer Reihe an stimmigen und wichtigen Gesprächspartnern und einer auffallend liebevollen Musikauswahl - von Air, über Louis Armstrong bis Nirvana.

Der Bogen wird bis in die politische Gegenwart gespannt. Dass Van Der Bellen im Februar des Vorjahres in einem Fernsehinterview ankündigte, FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einem etwaigen Wahlsieg nicht automatisch einen Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen, könnte die Innenpolitik heuer noch ziemlich beschäftigen.

Journalistin Alexandra Föderl-Schmid bezeichnet es in der Doku als „nicht klug“, sich als Staatsoberhaupt derart früh festzulegen.

In der Doku zeigt sich Van der Bellen in dieser Hinsicht wesentlich vorsichtiger in Hinblick auf die Nationalratswahl: „Ich werde mich hüten, jetzt in irgendeiner Weise dem Wahlergebnis vorzugreifen.“

Und: „Man wird schauen, was das Programm der FPÖ bis dahin glaubwürdig verrät.“



Ironie und Sympathie

Die ironischen Fähigkeiten Van der Bellens werden anhand seiner Festspielrede in Salzburg illustriert, als er auf offener Bühne dem Instagram-Account von Norbert Hofer folgte.

Rabl-Stadler lobt ihn für seine unorthodoxen Gedanken und humorvollen Wendungen. „Das Sympathische an ihm ist, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt.“ Das sei ein gutes Beispiel „für alle Männer, die sich so wichtig fühlen.“

Nach weiteren Blicken in den Arbeitsalltag des Präsidenten - ob auf internationaler Bühne oder beim Gassigehen mit Hund Juli – endet das Porträt – wo sonst? – im Kaunertal.