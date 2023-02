Alexander Kumptner auf seinem „Roadtrip Amerika" auf Puls4

Dabei scheint’s, dass Kumptner derzeit eh alles richtig macht. Im Fernsehgeschäft surft er ganz oben auf der Erfolgswelle. Zuletzt stand er für die Aufzeichnung der neuen Staffel von „The Taste“ vor der Kamera. Die Marktanteile des Kochwettstreits sind seit seinem Einstieg dort gestiegen. Die Jubiläumsstaffel 10 im Vorjahr holte für Sat.1 mit bis zu 15,5 Prozent Marktanteil (14 - 49 Jahre) einen Rekord.

Den gab es für ihn auch mit der ZDF-Nachmittagssendung „Die Küchenschlacht“ (14.15 Uhr). Kumptner war in den 15 Jahren, die die Sendung schon läuft, der erste, der (im November 2022) die 20-Prozent-Marke knacken konnte und auch für den bisher besten Wochenschnitt (18,3 Prozent Marktanteil) gesorgt hat. Das heißt, jeder fünfte TV-Konsument in Deutschland schaute ihm zu. „Das ist natürlich toll, denn das ist ein Dinosaurier der Kochshows mit mehr als 3000 Sendungen, in denen schon alle großen Namen der deutschen Kulinarik aufgetreten sind.“

Teamwork

Ein bisserl wundert sich Kumptner schon auch über den Karriereverlauf der letzten Jahre. „Wenn ich daran zurückdenke, wie ich für den ORF in ,Schmatzo‘ mit den Kindern gekocht habe, und heute stehe ich in diesen großen Studios, das ist schon gewaltig. Aber ich nehme das nicht als selbstverständlich und beziehe das auch nicht auf mich allein. Das ist wie bei einer Fußball-Mannschaft, teamwork makes the dream work. Das sehe ich schon mit einer gewissen Demut.“