Aktuelle Filmsets: Kidman kommt nach Salzburg, Portman dreht in Wien

Auch wenn die Kate Winslet und die Macher der HBO-Serie „The Regime“ von den heimischen Schauplätzen schwärmen – ein wichtiger Grund für den derzeitigen Ansturm internationaler Großproduktionen auf Österreich ist die Filmförderung. Diese wurde mit Anfang 2023 kräftig aufgestockt (wir berichteten).

Derzeit wird hierzulande für die Fortsetzung der Hulu/Disney-Serie „Nine Perfect Strangers“ gedreht. Zunächst sorgten Filmteams in Hallstatt für Aufsehen. Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman war trotz entsprechender Gerüchte dort noch nicht zugegen, sie soll (vorbehaltlich Drehplanänderungen) ab Mitte März in Salzburg (u.a. bei Schloss Blühnbach) und in Osttirol drehen. Spekulative Meldungen, wonach Kidman derzeit sogar in Wien drehe, wurden dem KURIER aus verlässlicher Quelle dementiert.