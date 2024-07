AK-Wahl im ORF: "Ein bisserl weniger blau und ein bisserl mehr grün"

Die Arbeiterkammer-Wahlen sind zwar schon Monate vorbei. Ihr Ergebnis war auch nicht so überraschend, dass es über Tage hinweg publizistisch ein Thema gewesen wäre. Doch jetzt rücken die Nationalratswahlen am 29. September immer näher. Und man beginnt sich für das AK-Ergebnis des „ORF“ in Wien zu interessieren – in verschiedenen Parteien zirkuliert es ...

Auch KURIER-Leser M. Z. ist einer, der Wahl-Sprengel-Ergebnisse bekommt - und liest. In diesem Fall muss man sich sogar drei verschiedene zusammensuchen, um auf ein Ergebnis zum „ORF“ in Wien zu kommen. Sein Befund in einem Leserbrief: „84% der Arbeitnehmer stimmten für die Linken, bestehend aus Sozialdemokraten, grünen Listen und Kommunisten. Gerade noch 6% konnten die Schwarzen und 1,6% die Freiheitlichen einheimsen - der Rest Splittergruppen.“ Sein Schluss: „Da wird man als Staatsbürger nachdenklich und wundert sich nicht mehr über so manche tendenziöse Berichterstattung.“

Alles klar.

Alles klar?