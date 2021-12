Fans der Original-„Sissi“-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Trilogie findet sich aktuell sowohl im Angebot von RTL+ als auch bei Netflix.

Noch mehr Sisi-Content ist derzeit im Entstehen: Netflix arbeitet an einer eigenen Serie mit Devrim Lingnau und Philip Froissant, die 2022 erscheinen soll. In Marie Kreutzers Kinofilm „Corsage“ sollen ebenfalls im kommenden Jahr Vicky Krieps und Florian Teichtmeister in den Hauptrollen zu sehen sein. Und Frauke Finsterwalder arbeitet am Film "Sisi und ich" mit Sandra Hüller und Susanne Wolff.