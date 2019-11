5G-Broadcast: Fernsehsender setzen sich für schnelle Etablierung ein

TV-Sender versus Mobilfunkanbieter

Die Mobilfunkanbieter reagierten bisher eher skeptisch auf die Koppelung der Netze von Mobilfunk und Broadcastern. Auch der A1 CEO, Marcus Grausam, zeigte sich bei der Tagung noch skeptisch. Aktuell versucht man diese Bedenken mit vielen Gesprächen aus dem Weg zu räumen. „Ein gemeinsames hybrides Kommunikationsnetz hat für ­Mobilfunkunternehmen den Vorteil, dass ihre Netze von teuren Spitzenlasten befreit werden. Und der Nutzer wird beim Streaming von populären Live-Ereignissen keinen Zusammenbruch des Netzes mehr erleben“, sagte Michael Wagenhofer, Geschäftsführer Österreichische Rundfunksender GmbH. (ORS), unlängst gegenüber Horizont.

Erste Testversuche

Soeben wurde bekannt, dass die Medienbehörde KommAustria der Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) einen Pilotversuch für digitalen Rundfunk auf Basis des Mobilfunk-Übertragungsstandards 5G genehmigt hat. Neben Fernsehen sollen auch Radioprogramme als echtes Rundfunkangebot unter Verwendung von 5G ausgestrahlt werden. Der Testbetrieb wird über die zwei Wiener Großsendeanlagen am Kahlenberg und in Liesing durchgeführt werden.

Bis 5G Broadcast flächendeckend in Österreich zugänglich ist, werden noch viele Jahre vergehen, sind sich Experten einig. 5G hat aber auch seinen Preis. Es braucht neue Endgeräte, die 5G-fähig sind. Und wie sich das mit der GIS-Gebühr vereinbaren lässt, steht auch noch in den Sternen. Aktuell wirft das Thema 5G also noch mehr Fragen auf, als es Antworten gibt.