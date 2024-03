500.000 Zuseher sahen Auftakt der ORF-Show "Die große Chance"

Am Freitagabend war der Auftakt der großen Frühjahrsshow des ORF "Die große Chance - Let's sing and dance" mit ersten Talenten jeden Alters und aus verschiedenen Disziplinen.

Am 15. März wird die nächste Ausgabe ausgestrahlt

Der Marktanteil der neu aufgelegten und von Fanny Stapf und Andi Knoll moderierten Show lag bei 22 Prozent, bei den jungen Zielgruppen von 12 bis 29 Jahre bei 27 Prozent, wie der ORF am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Die Auftritte bewerteten in dieser Runde Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson als Jurymitglieder.

Die nächste Ausgabe wird am 15. März ausgestrahlt (ORF 1, 20.15 Uhr).