„Die große Chance“: Die ORF-Show mit Herzen, Sternen und ohne Grenzen

Viele Talente aus allen Ecken des Landes – aber nur wenige Plätze im Halbfinale und Finale: „Bühne frei“ heißt es am Freitag für die ORF-Frühjahrsshow „Die große Chance – Let’s sing and dance“ (20.15, ORF1). Die ersten 25 Talente zeigen gleich, was die neue Staffel anders macht: Von Oper bis Volksmusik, von Hip-Hop bis Stepptanz, ‐ ob solo oder in der Gruppe, ob jung oder alt, die ganze sängerische und tänzerische Bandbreite wird nach und nach auf der ORF-Bühne vertreten sein. Es gibt keine Grenzen mehr, außer jene des eigenen Könnens.