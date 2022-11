5 Serien, auf die wir uns im November 2022 bei Netflix & Co freuen

4. Wednesday

Die Addams Family ist wieder zurück: In der neuen Netflix-Serie wird Tochter Wednesday aufs Internat geschickt – doch irgendetwas ist mit der Einrichtung nicht in Ordnung. Jenna Ortega schlüpft in die Rolle der Farballergikerin Wednesday, Catherine Zeta-Jones spielt ihre Mutter Morticia und Regie führte Grusel-Experte Tim Burton ("Sweeney Tod", "The Nightmare Before Christmas").

"Wednesday" ist ab 23. November bei Netflix verfĂĽgbar