4Gamechangers-Festival als "neues Kapitel" für Puls4 und ORF

Das 4Gamechangers-Festival in Wien geht ab heute (Dienstag) nach der coronabedingten Digitalvariante im Vorjahr wieder in Präsenz über die Bühne. Bei dem von ProSiebenSat1.Puls4 initiierten Event ist erstmals der ORF als Co-Veranstalter mit an Bord. Das dreitägige Festival wird sowohl auf Puls24 als auch im ORF live übertragen.

„Kooperation statt Konkurrenz“ laute nun das Motto, wie ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker und ORF-General Roland Weißmann am Montag bei einer Pressekonferenz betonten. "Ein bisschen sind wir gekommen, um zu bleiben", erklärte Weißmann: Eine mehrjährige Vereinbarung zur Kooperation sei geschlossen worden – was nicht bedeute, „dass man nicht in der Sache hart diskutiert oder unterschiedlicher Meinung ist“, so Weißmann mit Blick auf medienpolitische Diskussionen. Man kooperiere "unabhängig davon, ob die Digitalnovelle für den ORF kommen sollte oder nicht".

Eine Änderung im Verhältnis zwischen dem Öffentlich-Rechtlichem und dem Privaten, ortete auch Breitenecker: "Das ist das Neue seit Anfang des Jahres: Es geht nicht mehr darum, dem anderen zu schaden." Aufgrund der Macht der US-Internetgiganten und der "geopolitisch ungemütlichen Weltsituation" sei es "wirklich an der Zeit", dass heimische Player zusammenarbeiten: "Wir haben lange in Sonntagsreden und Interviews davon gesprochen", so Breitenecker. Er sehe "in der neuen ORF-Ära mit Roland Weißmann eine Chance, das zu verwirklichen": "Das ist ein neues Kapitel, das wir aufschlagen."